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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل صاحب مصنع العبور المحترق بكفالة 50 ألف جنيه

الأحد 14/مارس/2021 - 03:39 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمر أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، بإشراف محمد حتة المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية، إخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه بتهمة عدم تجديد رخصة المصنع وعدم الالتزام باشراطات الحماية المدينة، كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور وسؤال المصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب داخل المصنع.

من ناحية أخرى، قام فريق من الطب الشرعي بالحصول على عينات من دماء 16 جثة عامل متفحمة لتحليل "الدي. ان. إيه" لتحديد هوية المتوفين لصعوبة التعرف عليهم.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى اخطارًا من اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بوجود حريق بالمصنع وأسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 24 شخصًا آخرين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، عن أن مصنع الغازات والكيماويات يشغل الطابقين الأرضي والأول علوي واشتعلت فيه النيران بسبب انفجار في الغاز وامتدت ألسنة اللهب للطابق الثالث وبه مصنع الملابس الجاهزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه مما تسبب مصرع وإصابة 44 شخصًا.

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