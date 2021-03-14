رئيس مجلس الأعيان الأردني: هناك توصيات بتطوير القطاع الصحي

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، اليوم الأحد، هناك توصيات بتطوير القطاع الصحي في البلاد، حسبما قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وأشار رئيس مجلس الأعيان الأردني، أن هناك ترهل في قطاعات الإدارات العامة.وبعدما أثارت فاجعة مستشفى السلط الحكومي الواقع شمال غربي عمّان صدمة وغضبًا في الأردن، كشفت الحكومة تفاصيل جديدة للكارثة التي أودت بحياة مصابين بفيروس كورونا جراء نفاد الأكسجين.وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن ما حصل في مستشفى السلط لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".