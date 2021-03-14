سعيد شيمي: كتابي الجديد جاء لتعريف الشباب بسامي السلاموني

شهدت ساحة دار الأوبرا المصرية٬ حفل إطلاق وتوقيع أحدث مؤلفات مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي٬ "صديقي.. سامي السلاموني"٬ والصادر حديثا عن دار الهالة للنشر. وشهد الحفل باقة من مبدعي مصر في الفن والثقافة من بينهم: المؤرخ د. محمد عفيفي٬ مدير التصوير محسن أحمد٬ الناقد محمود عبد الشكور٬ والناشرة هالة البشبيشي.وكشف "شيمي" في تصريحات خاصة لــ"الدستور" لافتا إلى أن كتابه" صديقي سامي السلاموني"٬ جاء لتعريف الجيل الجديد بالناقد الفني الكبير سامي السلاموني، والذي لا يعرفه الجيل الجديد٬ خاصة وأن الرجل توفى منذ ثلاثين عاما.وأضاف "والكتاب يتناول علاقتي بالسلاموني٬ منذ أن تزاملنا في كلية الآداب٬ ومن بعدها بالمعهد العالي للسينما٬ وكيف كان السلاموني أول من أجرى حوار معي عن فيلمي التسجيلي الأول "حياة جامعية" والذي صورته وأخرجته أوائل الستينيات٬ والكتاب موثق بالعديد من الصور".وأوضح "شيمي" أن بداية علاقته بسامي السلاموني ترجع من أيام جامعة القاهرة عام 1965 وحتي توفاه الله عام 1991. ستة وعشرون عاما مليئة بالحكايات منها السينمائي ومنها الإنساني ومنها السياسي٬ ومنها القدرية المأساوية٬ ولكنها حكايات تظهر كثيرا من سلوك وطبيعة وثقافة هذا الإنسان المتفرد القادم من دلتا نيل مصر٬ بكل ما يملك من قيم إنسانية ومصرية أصيلة.وتابع: سامي السلاموني الصديق متعدد المواهب درس الصحافة٬ فهو صحفي بارع ساخر ظريف القلم واللسان٬ وإن نقد فيلما فهو مدقق باحث عن الموضوع وجمال التناول له سينمائيا٬ وسلح نفسه بالعلم والدراسة بالمعهد العالي للسينما٬ ومعهد النقد الفني٬ وحين عملنا معا كل أفلامه القصيرة والتسجيلية٬ ظهر من اختيار المواضيع ارتباطه بأرضه ووطنه وشغفه أن تكون أفضل وأجمل.وأضاف: "أن كتابي "صديقي سامي السلاموني" ليس تحليلا لمقالاته النقدية للأفلام بل كتاب سيرة عن صديقي الذي أحببته كثيرا واحترمت فكره وعزة نفسه٬ وعشنا بالقرب من أحلام مشتركة تحقق جزء منها٬ والباقي للأسف لم يتحقق٬ وكانت مصاعب الحياة دائما تلاعبنا ونحن تائهون فيها".وتابع "وإذا كنت عرفت سامي السلاموني أول مرة في كليتنا "الآداب" بالجامعة وهذا هو المكان. أما الزمان الذي عشنا فيه تحت سماء الوطن. فهو زمن ثورة يوليو٬ فنحن الجيل الذي ترعرع ونما مع كل التغيرات والإصلاحات التي أحدثتها ثورة 23 يوليو 1952 في الحياة الاجتماعية٬ والاقتصادية والسياسية للمصريين. وكانت السمة الأساسية التي تظهر لنا جميعا كالشمس٬ هي التقدم والإصلاح من الجذور٬ أي مع أهلنا في القري والعزب والنجوع٬ أي الريف المصري البائس الذي هو أصلنا كلنا".وأضاف شيمي: هذا الكتاب عن صديقي سامي السلاموني٬ ولكني وجدت من المهم والضروري أن تعلم وخاصة الأجيال الجديدة من المصريين٬ ما هي الحالة في ذلك الزمن من عمرنا وعمر مصر٬ بلدنا يتغير٬ تخلصنا من الأسرة العلوية٬ وتخلصنا من الاستعمار الانجليزي بعد حوالي 72 عاما من المذلة. وأصبحت الأرض الزراعية ملكا لأهلها الفلاحين. عملنا علي بناء السد العالي الذي سيمد البلد بالكهرباء ويجعل كل الصعيد يطرح زرعا طوال العام٬ بعد التخلص من فيضان وغمر النيل السنوي للأرض هناك٬ والزراعة تبدأ بعد انحسار الماء عن التربة لمرة واحدة.وأكد شيمي: والأهم ما يجعل أي مصري ينظر للثورة أنها مصرية تعمل لصالح الناس في الأساس. في ذلك الوقت كان عدد القري المصرية يقدر بـ 2000 قرية وعزبة٬ أن ينشأ في كل قرية مدرسة ابتدائية ويكون التعلليم إلزاميا للنشء صبية وبنات. وأن يكون في كل قرية بنك للتسليف الزراعي ليقرض الفلاحين البذور والتقاوي والسماد بأسعار مهاودة ويشتري المحصول بسعر مناسب٬ بدلا ممن كانوا يعاملون الفلاحين بالربا والسرقة في شراء المحاصيل بأقل الأسعار. ووحدة بيطرية لعلاج حيوانات الفلاح لما لها من أهمية كبيرة في حياته ودخله. ثم الماء الصحي العذب بدلا من الشرب من الترعة الملوثة وانتشار الأمراض والبلهارسيا القاتلة بالذات في الريف المصري ثم الكهرباء٬ هذا الذي عملت عليه ثورة يوليو لم يحدث للمصري منذ عهد الفراعنة حتي هذا الزمان.