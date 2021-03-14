بيطرى الشرقية يُجرى المسح التناسلى الشامل لـ5 آلاف و719 رأس ماشية

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي 2021م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 5 آلاف و719 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 1079 رأس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.