تجديد حبس المتهمين بقتل عامل سمكرة بطوخ بسبب ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ تجديد حبس المتهمين بذبح وإحراق جثة عامل سمكرة بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترفا المتهمان بأنهما على علاقة صداقة منذ الصغر مع المجنى عليه، حيث إنهم اصدقاء يجمعهم جميعا علاقة صداقة.وأضاف المتهمان أنهما اقترضا مبلغ ألف جنيه، من المجنى عليه منذ عدة أشهر، وإنه كان كثيرًا يطالب بتلك المبلغ، وهددهما بأنه سيبلغ أهاليهما بذلك، فلعب الشيطان بعقلهما، واختمرت فى ذهنهما فكرة الانتقام والخلاص منه: "فقمنا بالاتصال به على هاتفه المحمول، واتفقنا معه على مقابلته، بجوار مزرعة برتقال بقرية أجهور لرد المبلغ".وأضافا: "وبالفعل أتى المجنى عليه، فقامنا بالإجهار عليه، وذبحه برقبته، وطعنه 7 طعنات بالبطن والصدر، وإشعال النيران بجثته، حتى لا تنكشف جريمتنا".تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بالعثور على جثة شاب يدعى "م. ت"، 18 عامًا، سمكرة، مقيم قرقشندة، دائرة مركز طوخ، وبه جرح ذبحى بالرقبة، وعدد 7 طعنات بجسده، وتفحم جثته.وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًا من " م. م"، 21 عامًا، و"ع. م"، 16 عامًا، لوجود خلافات بينهم بسبب ألف جنيه.تم استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، وتمكن الرائد محمود إسماعيل رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.