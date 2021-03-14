رئيس مركز تدوين: 62% من الفتيات تعرضن للختان

ناقش لقاء تم ما بين ممثلين من المجتمع المدني والبرلمانيات مساء أمس في إحدى فنادق القاهرة، وذلك للوصول إلى قانون موحد للعنف ضد المرأة الذي سبق وناقشته عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات، كما تم مناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.ومن جانبها قالت الدكتورة أمل فهمي، رئيس مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إنه يوجد في مصر ما يزيد عن 2 مليون طفل غير مسجلين بسبب الزواج المبكر، ونسبة 93% ممن سبق لهم الزواج في الفئة العمرية بين 15 إلى 40 عامًا تعرضن للختان، وكذلك نسبة 62% من الفتيات بمتوسط عمر 17 إلى 19 عامًا تعرضن للختان.وأضافت أمل فهمي أن هناك 7 حالات وفاة على الساحة بسبب الختان، من بينهم طبيب واحد فقط تم تقديمه للمحاكمة، مؤكدة أن السيدات اللاتي تعرضن للتحرش وصلت نسبتهن إلى 99%.جاء مشروع القانون الموحد في 7 أبواب، كان أولها هو باب التعاريف والمفاهيم لكل أنواع العنف الممارس ضد المرأة، فقد قدم القانون صياغة واضحة ومحددة لمفاهيم العنف للوصول إلى العقوبة المناسبة، بينما شمل الباب الثاني إجراءات التقاضي، وسرعة تحريك الدعاوى القضائية بداية من تدريب وحدات شرطة متخصصة من عناصر نسائية على قضايا العنف ضد المرأة، وتخصيص خط ساخن منفرد مسئول عن تلقى الشكاوى المعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وأيضًا تخصيص دائرة بالمحكمة الابتدائية لنظر القضايا المتعلقة بهذه الجرائم وسرعة تقاضيها، بينما تناولت الأبواب الأخرى أنواع العنف المتعلقة بالجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وأيضًا جرائم العنف الأسرى، وأخيرًا كان الباب السابع المتعلق بالوقاية وحماية المرأة من العنف.