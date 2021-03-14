«البحث العلمي» تفتح باب التقدم لحاضنة سلاسل الإمداد واللوجستيات

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، فتح باب التقدم أمام المشروعات والشركات الناشئة المتخصصة للتقدم لحاضنة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والممولة من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة (انطلاق) التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية من جانب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة وذوي الابتكارات في هذا القطاع، من الأولويات الهامة وهو ما أبرزته تداعيات جائحة كورونا.وأضاف صقر، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال برامجها المختلفة ومنها برنامج "انطلاق"، تستهدف تهيئة البيئة الابتكارية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية برؤية مصر 2030، وإيجاد حلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وبما ينعكس بالإيجاب علي التنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة، تابعا أن أكاديمية البحث العلمي، من خلال الحاضنة الجديدة، تقدم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد في صورة دعم فني وخدمات ودعم لتطوير النموذج الأولي أو التطبيق التكنولوجي.ومن جهته، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن تقديره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية العربية وأكاديمية البحث العلمي، لأقامة الدورة الجديدة من حاضنة سلاسل الإمداد واللوجستيات.وأضاف عبد الغفار، أن هذا التعاون هو رسالة واضحة بأهتمام الأكاديمية العربية في دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين لإقامة شركات تكنولوجية وخاصة في المجالات الداعمة لأنشطة اللوجستيات وتكامل سلاسل الأمداد، والعمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات في سوق العمل، باعتبار الأكاديمية أكبر كيان علي مستوي الوطن العربي يضم التخصصات والخبرات الأكاديمية والعملية في هذا المجال، من خلال فروع الأكاديمية وكليات النقل الدولي واللوجستيات، المنتشرة في مختلف الأقاليم المصرية والوطن العربي.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجية، أن الشركات التي سيتم اختيارها للانضمام للدورة الجديدة للحاضنة ستحصل على العديد من الخدمات، تشمل التمويل المالي، والتوجيه والتدريب التقني المتطور لتطوير النموذج الأولي للمشروع، بالإضافة إلى فرص تواصل مع خبراء ومستثمرين في مجال سلاسل الامداد واللوجستيات.وأوضح وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، أن أهم الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للحاضنة، هو وجود فريق متنوع الخبرات، وأن تكون فكرة المشروع في أحد مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات ومنها على سبيل المثال النقل والتوزيع وإدارة المخزون ودعم الأنتاج والتجارة الإلكترونية وخدمات التتبع Tracking & Tracing، مضيفا أن البرامج المتاحة بالحاضنة تشتمل على برامج متخصصة للمشروعات في مرحلة الفكرة والشركات الناشئة المؤسسة بالفعل والتي تحتاج إلي الدعم لتسريع النمو.واختتمت شيماء هلال، المدير التنفيذي لبرنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة (انطلاق)، أن البرنامج منذ بدايته في عام 2015 شارك في إقامة 20 حاضنة تكنولوجية متخصصة في قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات المحتضنة 165 شركة حتى الآن، قامت بتخريج ما يقرب من 124 شركة ناشئة، مشيرة إلى أن باب التقدم للحاضنة مفتوح حتى منتصف أبريل 2021، ويمكن التقدم من خلال الرابط التالي http:www.aast.eduencentersEntrepreneurshipcontenttemp.php?page_id=48200101.