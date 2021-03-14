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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل النيابة، بالسجن المؤبد للمتهمين بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش واخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد.

المؤبد لجالبي شحنة حشيش داخل حاوية تفاح ببورسعيد

الأحد 14/مارس/2021 - 02:00 م
المؤبد لجالبي شحنة
المؤبد لجالبي شحنة حشيش
بورسعيد:شيماء رشاد
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، بالسجن المؤبد للمتهمين بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش وإخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد.

وكان المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمان بالقضية المقيدة برقم 1414 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين أحدهما عربي الجنسية ومحبوس حاليًا والثاني هارب، وقد ألفا فيما بينهما عصابة غرضها جلب جوهر مخدر "الحشيش" بأن جهز المتهم الثاني تلك المواد وأخفاها بمخزن سري أعده لهذا الغرض، وهو الحوامل الخشبية الحاملة لصناديق المشمول الأصلي للحاوية - تفاح - رقم "cgmu5092316" حال تواجده بدولة لبنان، ليجرى شحنها عقب ذلك لميناء شرق بورسعيد ليتسلمها المتهم الأول، ويروجها داخل البلاد لحسابهما، مستخدمًا في ذلك السيارة رقم "ن ن ع 945"، قاصدين من ذلك الإتجار به.

كما تضمن القرار أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينة المأخوذة من مضبوطات الحاوية تحوي موادًا مخدرة مدرجة بالجدول الأول وهي مادة الحشيش المخدر، كما تبين أن عدد قطع الحشيش المضبوطة 1251 قطعة بوزن 245 كيلو و100 جرام.

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