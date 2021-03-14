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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد مقاولي التشييد والبناء يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال بملوي الجديدة

الأحد 14/مارس/2021 - 01:59 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
علا العلاف
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يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات فئة التصنيف الثالثة المتخصصة في أعمال المباني المتكاملة، وذلك لتنفيذ مدرسة لتعليم الأساسي نموذج 42 فصلًا وحضانة وسوق تجاري نموذج 8 محلات بالمرحلة الأولي بمدينة ملوي الجديدة أحدي المدن الجيل الربع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص تفاصيل الشروط الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة نظير سداد مبلغ 499 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولآخري للعرض المالي باسم رئيس الجهاز المدينة ملوي في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 300 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتًا إلى أنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 28 مارس، بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديد، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 11 أبريل بمقر جهاز تنمية مدية المنيا الجديدة، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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