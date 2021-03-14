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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالتفاصيل.. تعاون بين كهرباء مصر والأردن في برنامج تدريب المهندسين

الأحد 14/مارس/2021 - 01:59 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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دعا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كافة المنشآت والمؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية والأفراد المهتمين بسوق مدراء الطاقة في دولة الأردن، للتسجيل في برنامج "خبير معتمد في إدارةالطاقة"، في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

ويأتي تنفيذ هذا الرنامج بالتعاون بين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومركز تدريب المهندسين التابع لنقابة المهندسين في الأردن.

وهو البرنامج العربي الوحيد الخاص بالشهادات المهنية في مجال إدارة وكفاءة الطاقة بالمنطقة العربية، وتم اعتماده من قبل المكتب التنفيذي لمجلسوزراء الكهرباء العرب في اجتماعهم 32 في 31 مايو 2016. يهدف برنامج "خبير معتمد في إدارة الطاقة" إلى تمكين العاملين بالمجال من تخطيط وتنفيذ خطط كفاءة الطاقة وغيرها من الإجراءات بما يحقق وفرًا في الطاقة.

وكذلك، يهدف البرنامج إلى تمكين المنشآت والعاملين بها بأحدث التكنولوجيات والمفاهيم الأساسية للطاقة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاكها الطاقة من خلال تتبع الاستهلاك، ومراقبة نفقات الطاقة، وتحديد فرص التوفير.

وسيتمكن الحاصلين على شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" والمعترف بها في المنطقة العربيةمن ذوي الخلفيات التعليمية المختلفة من تطوير مفهوم الطاقة المجدية تجاريًا وهذا يساعد المنظمات في التطبيق المباشرة لما تعلمه المشاركون في البرنامج من حلول لاستخدام الطاقة بكفاءة تحقيق وفورات مالية.

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