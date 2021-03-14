محكمة باكستانية تحظر تطبيق «تيك توك»

قررت محكمة بيشاور العليا في باكستان حظر تطبيق "تيك توك" على الفور، بسبب محتواه غير الأخلاقي، في ثاني قرار من نوعه لحظر التطبيق المستخدم على نطاق واسع في باكستان.وذكرت صحيفة "ذا نيوز إنترناشيونال" الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس محكمة بيشاور العليا قيصر رشيد خان، قال في حكمه: إن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على التطبيق الصيني "غير مقبولة للمجتمع الباكستاني"، مضيفا أن الجمهور المتأثر في الغالب بتطبيق "تيك توك" هم من فئة الشباب.وأمر رئيس المحكمة العليا في بيشاور بحظر التطبيق على الفور، قائلا: إن هذا التطبيق "يقوم بنشر مقاطع فيديو فاحشة".واستجوب رئيس المحكمة العليا في بيشاور مدير عام هيئة الاتصالات الباكستانية حول مدى تأثير إغلاق تطبيق "تيك توك" على المستخدمين، وأجاب الأخير بأن إغلاق التطبيق سيكون له تأثير على المستخدمين، مشيرا إلى أن الحكومة اتصلت بمسئولي "تيك توك" بشأن المحتوى غير الأخلاقي، لكنهم لم يتلقوا ردا "إيجابيا" منهم بعد.وبسبب عدم استجابة الشركة، قرر رئيس المحكمة العليا في بيشاور غلق تطبيق "تيك توك" لحين استجابة الشركة لطلب الحكومة الباكستانية بشأن المحتوى "غير الأخلاقي" الذي يتم نشره على التطبيق.وقال رئيس محكمة بيشاور العليا رشيد خان: "سيتم إغلاق تيك توك إلى أن يمتثل مسئولو الشركة لطلب الحكومة ويتعاونوا مع هيئة الاتصالات لإيقاف المحتوى غير الأخلاقي على التطبيق".تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات الباكستانية قامت، في أكتوبر الماضي، بحظر تطبيق "تيك توك" بعد أن "فشلت الشركة في الامتثال الكامل" لتعليمات الهيئة من أجل "تطوير آلية فعالة للمحتوى غير القانوني على الإنترنت".وأوضحت الهيئة، حينها، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها عددا من الشكاوى من مختلف شرائح المجتمع ضد المحتوى "غير الأخلاقي وغير اللائق" في التطبيق.لكن الهيئة ألغت قرارها في الشهر نفسه بعد أن أخبرها مسئولو تطبيق "تيك توك" بأن الشركة "ستحظر جميع الحسابات المتورطة بشكل متكرر في نشر المحتوى غير الأخلاقي".