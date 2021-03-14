نتائج انتخابات اتحاد المهن الطبية بالأقصر

أجريت انتخابات اتحاد المهن الطبية بالأقصر، حيث حصدت نقابة صيادلة الأقصر مقعد أمين صندوق الاتحاد دكتور أيمن عمر أمين صندوق نقابة صيادلة الأقصر.وحصدت نقابة الأطباء البيطريين مقعد أمين مساعد صندوق الاتحاد د سماح أمين صندوق نقابة البيطريين، فيما حصدت نقابة الأطباء مقعد أمين الاتحاد ممثلة فى الدكتور محمود عبدالوهاب وكيل نقابة الأطباء، هذا وقد حصدت نقابة الأسنان على مقعد الأمين المساعد للاتحاد، ومصطفى حجاج أمين صندوق نقابة الأسنان.جاء ذلك بحضور كلا من نقيب الأطباء عبدالحكيم بصفته رئيس الاتحاد ونواب الاتحاد الدكتور عبدالسلام نور الإسلام نقيب صيادلة الأقصر، والدكتور سيف نقيب البيطريين، والدكتور محمد ضياء نقيب الأسنان.