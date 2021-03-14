بلغاريا تسجل 2019 إصابة و38 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، 2019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن 38 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية, في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" على موقعها الإلكتروني، أنه تم إجراء 10 آلاف و614 فصحا، مثلت النتائج الإيجابية 19% من عينات الفحص.ووفقا لأحدث البيانات، فإن 6 آلاف و948 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 522 في وحدات العناية المركزة.