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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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شرطي يقتل شخصا في باريس حاول مهاجمته بسكين
الأحد 14/مارس/2021 - 01:53 م
الشرطة الفرنسية
منار أحمد
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أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الاحد، بأن شرطيا قتل شخصا في العاصمة الفرنسية باريس حاول مهاجمته بسكين.
الكلمات المفتاحية
فرنسا
طعن
حادث طعن
الشرطة
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