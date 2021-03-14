قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات.. الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وكان قد أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه جرى استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولى وجار عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة؛ لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.وأشار مجاهد إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكدًا أن لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه