حاكم دبي: علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة

أشاد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، مؤكدًا أن هذه العلاقات تشهد تطورًا إيجابيًا متسارعًا.وكتب بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "خلال استقبال رئيس وزراء كازاخستان بقصر الوطن اليوم.. شهدنا توقيع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".وأضاف قائلًا: "علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة.. ومستقبل هذه العلاقات يشهد تسارعًا ايجابيًا".وأجرى رئيس وزراء كازاخستان أسكار مامين، اليوم الأحد، زيارة رسيمة إلى دولة الإمارات، حيث بحث مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.