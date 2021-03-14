بريطانيا: قرار طهران إعادة محاكمة «زاجري راتكليف» غير مقبول

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاحد، أن قرار طهران بإعادة محاكمة البريطانية الإيرانية زاجري راتكليف سلوك غير مقبول.وعلى الرغم من انتهاء محكوميتها في إيران، لا تزال المواطنة الإيرانية البريطانية زاغاري راتكليف، محتجزة، وقد حضرت اليوم الأحد أيضا جلسة محاكمة، بحسب ما أوضح محاميها حُجة كرماني لموقع امتداد الإيراني، مضيفا "جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية، بنهمة الدعاية ضد النظام".وأكد زوجها ريتشارد راتكليف، أنه طلب من السفير البريطاني لدى طهران حضور محاكمة زوجته أو مرافقتها حتى محكمة الثورة. وشدد في تصريحات لشبكة "إيران إنترناشيونال" على أن "النظام الإيراني يستغل زوجته لإبرام صفقة مع بريطانيا".بالتزامن، كشف النقاب لأول مرة عن تقرير يصف مأساة راتكليف في طهران. فقد تحدثت للمرة الأولى عن خمس سنوات من التعذيب الذي لاقته في السجن، خلال جلسة استشارية للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، استغرقت 6 ساعات كاملة تناولت فيها بالتفصيل ما عانته.كما وصفت تعرضها لفترات مطولة من تقييد اليدين بالسلاسل، وعصب العينين.