«التموين» تتسلم 75 ألف طن أرز محلي من المضارب

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال كميات الأرز الأبيض المحلي من المضارب لتصل نهاية مارس إلى نحو 90 ألف طن لصالح البطاقات التموينية.وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لـ«الدستور»، أنَّ الكميات المستلمة بلغت نحو 75 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية طبقًا لممارسة التوريد بسعر 6500جنيه للطن على أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو.