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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف فى الأقصر

الأحد 14/مارس/2021 - 01:44 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف
هدى الأمير
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بحي جنوب، تحت إشراف وتنفيذ رجال الحى والمتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الادارة بمجلس مدينة الأقصر.

وقال "الشريف" على هامش الحملة والتي كانت تحت إشرافه للمرور على مخالفات البناء فى نطاق مدينة الأقصر، إنه كان صاحب العقار يقوم بالبناء من الداخل والباب الرئيسي للعقار كان مغلقًا، حيث كانت إدارة المتابعة الميدانية تتابع الموقف منذ فترة وجيزة منذ البدء في أعمال البناء وعليه تم التحفظ علي معدات وأدوات البناء، مساء أمس السبت، بشارع بنك سايب بمنطقة الفيروز، وبالمعاينة تبين القيام بأعمال البناء بدون ترخيص وبناء أدوار مخالفة.

وبناء عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى نص عليها القرار الصادر مؤخرا ويسرى على جميع محافظات الجمهورية ومنها الأقصر.

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.

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