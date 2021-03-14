البرازيل: إعطاء 12.9 مليون جرعة من لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 12 مليون و900 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ496 ألفا و354 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما وسبعة أشهر لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليون و400 ألف حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 277 ألفا و102 حالة.ومضى عام وأسبوعان منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.