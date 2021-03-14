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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر

الأحد 14/مارس/2021 - 01:43 م
الدكتور سيد خليفة،
الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين
عبدالناصرمحمد
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افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، دورة استراتيجيات الأمن القومي التي تنظمها نقابة الزراعيين بمشاركة 100 متدرب من النقابيين الزراعيين وأبناء النقابيين الزراعيين وأبناء الكنيسة المصرية، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية بحضور خلف زناتي نقيب المعلمين، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، وصلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، وممثلين للكنسية المصرية، واللواء أحمد يسري، المشرف على الدورات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال خليفة، في كلمته الافتتاحية، إن الدورة تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من أعداءها، وآخرها مؤامرة 31 دولة للنيل من الدولة المصرية بزعم أنها لا تقدر حقوق الإنسان، موضحا أن الدورة تأتي في إطار حرص النقابة على تعميق الوعي بالأمن القومي المصري لدى جموع الزراعيين وأسرهم وتحقيق الشفافية في التعامل مع المؤامرات الخارجية "الهدامة" وكيفية الرد عليها بالحجج والأدلة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على زرع قيم الانتماء وحب الأوطان لدى كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدى الدولة المصرية، موضحا أنها تعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء "مصر الجديدة" التي ينشدها جموع المصريين.

وأشار إلى أن هذه الدورات تاتي ضمن خطة نقابة الزراعيين لتأهيل المهندسين الزراعيين لأعمال القيادة الإدارية ورفع كفاءة إدارة هذه الأعمال التي تخدم الدولة المصرية، فضلا عن أهميتها في نشر قيم الولاء والانتماء للوطن، بما ينعكس على الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح والتي تنشدها مصر.

وشدد نقيب الزراعيين، على أن تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الأوطان لدى كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أن إقامة مثل هذه الدورات في رحاب نقابة الزراعيين يعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر
«الزراعيين» تفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر

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