17 ألف إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا، اليومالأحد، 17 ألفًا و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و906 آلاف و632 إصابة.وذكر "راديو بولندا" أن السلطات الصحية سجلت أيضًا 110 حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 47 ألفًا و178 حالة وفاة.وأشار الراديو إلى أن عدد الإصابات الجديدة والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي ارتفع بشكل كبير عن الأسبوع الماضي، فيما يحذر مسؤولون من تزايد الإصابات بالتزامن مع تصاعد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس.