نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة صيانة المدينة الجامعية للطالبات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وهدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، وشوقية حنفي، مديرة الإسكان بالمدينة؛ أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.وخلال زيارته المفاجئة التي تفقد خلالها مبنى (السيدة رقية رضي الله عنها)، المسمى بمبنى (ز) سابقًا، طالب نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطالبات خلال المرحلة المقبلة؛ حيث قام بتفقد جميع أعمال الصيانة بالمبنى من أعمال بياضٍ ومحارةٍ وكهرباء وسباكة وغير ذلك من باقي الأعمال.كما طالب نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الطالبات بأهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.وخلال الزيارة تأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات من وجود الطواقم الطبية على مدار الساعة؛ لمتابعة الحالة الصحية للطالبات؛ سواء في المدينة الجامعية، أو خلال أداء الامتحان، لافتًا إلى أن بعض الكليات أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض الفرق الدراسية وسط هدوء تام، والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن باقي كليات فرع البنات تؤدي الآن الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي سوف تنتهي نهاية الأسبوع الجاري.