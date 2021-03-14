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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يجدد ندب أنور إسماعيل مساعدا للمشروعات القومية

الأحد 14/مارس/2021 - 01:41 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل، الأستاذ المساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مساعدًا للوزير للمشروعات القومية.

جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، حاصل على شهادة محترف في إدارة المشروعات "pmp" من المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات، ودرجة الماجستير من الجامعة الفرنسية فى مصر، وجامعة إسلكسا مصر في إدارة الأعمال الحكومية ضمن البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى والعليا بالجهاز الإداري للدولة، ودكتوراة في الهندسة الإنشائية كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما أنه من خريجي البرنامج الرئاسى التنفيذى من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وشغل إسماعيل العديد من المناصب منها: المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاون وزير الإسكان لشئون المرافق (مشروعات المياه والصرف الصحى)، ومستشار البحوث والتطوير بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شغل عضوية عدة لجان فنية، منها اللجنة الوزارية لمتابعة اكتمال المقومات المادية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة، ولجنة متابعة تنفيذ الجامعات التكنولوجية الجديدة، واللجنة الاستشارية لإنشاء بيت مصر-فرنسا، وعضو لجنة تحديث الهيكل الإدارى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو اللجنة الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه محاضر فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية، فضلًا عن أن له العديد من المؤلفات العلمية فى مجال الهندسة المدنية وإدارة المشروعات.

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