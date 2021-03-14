الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة حول كارثة مستشفى السلط

كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول الحادث الذي وقع أمس السبت في مستشفى السلط، بوفاة مرضى نتيجة لنقط الأكسجين، ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب.وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن ما حصل في مستشفى السلط لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".من جانبه، أوضح وزير الصحة المكلف، مازن الفراية، أن "نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين، منذ السابعة والنصف صباحًا ولغاية التاسعة والنصف، أمس السبت".كما أكد الفراية خلال جلسة البرلمان أنه "في تمام الساعة 7.12 من صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط".وقال إنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى".إلى ذلك أشار الفراية إلى "تعيين متصرف مختص في كل المستشفيات وظيفته حل المشاكل"، لافتًا إلى أن "القوات المسلحة بدأت بإنشاء مصنع لإنتاج الأكسجين سيكون جاهزًا خلال 3 أسابيع".وأكد تثبيت أفراد من الدفاع المدني في الشركات المزودة وفي المستشفيات لمتابعة مستويات الأكسجين.يذكر أن عدد وفيات الفاجعة ارتفع إلى 9. وكان مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة، عدنان عباس، قد أعلن أمس السبت عن وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي بسبب نقص الأكسجين، وتسليم جثامين المتوفين لذويهم.