2142 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 2142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد أنه تم إجراء 9623 فحصا، وتسجيل 2169 حالة تعافٍ، و15 حالة وفاة.وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.