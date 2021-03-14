وزير الأوقاف السوداني: الإخوان لعبوا على شق الصف في بلادنا

قال نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني: إن «هناك مشتركات للآدمية والإنسانية عموما هى أننا أبناء آدم وحواء، والديانات السماوية جميعًا تتفق أنها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فلنبني هذه المشتركات على الثوابت العامة، ولنبني على الحرية فمن ثوابت هذه الإنسانية الحرية وكذلك العدل».وأضاف «مفرح»، في كلمته باليوم الثاني لأعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشونون الإسلامية الـ31: أن «السودان بلد متعدد في الأديان والثقافات وهى ميزة وقد لعب الإخوان على شق صف السودان، فظللنا 27 سنة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن حينما أتت الحكومة الانتقالية عقب الثورة بثت الحرية وانتهجتها سبيلا وفي 15 شهرا خرجت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».وتابع وزير الأوقاف السوداني: «ينبغى أن نبنى أساسا على العلمية والمنهجية ومواكبة العصر، فكل من لم يلتفت لملاحقة العصر فسنتخلف كثيرًا وكذلك الاهتمام بالشباب فيجب أن تلتفت دولا الإسلامية لهذه القيمة وهم الشباب وكذلك المرأة».