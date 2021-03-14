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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بائع خردة يسرق «حلق طفلة» في الشارع.. والقاضي يجدد حبسه

الأحد 14/مارس/2021 - 01:35 م
بائع خردة
بائع خردة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، الأحد، حبس بائع خردة لسرقته قرطا ذهبيا من أذن طفلة بمنطقة الخصوص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بارتكابه جريمة سرقة قرطًا ذهبيًا من أذن طفلة، مبررًا ذلك بأنه يعمل بائع خردة وليس لديه أي دخل سوى بيع الخردة، مؤكدًا أنه يعاني من ضائقة مالية.

وأضاف المتهم أنه شاهد الطفلة وهى تلهو في الشارع وفي أذنها قرطها الذهبي، فقام باستدراجها إلى فناء أحد المنازل وسرقته.

كان قسم شرطة الخصوص قد تلقى بلاغا من "عبدالله.ع"، يفيد بقيام بائع خردة سرقة القرطاج الذهبي الخاص بنجلته أثناء لهوها في الشارع وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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