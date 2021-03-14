ينتحر من كوبري الجامعة.. ويترك جوابا لزوجته «إيمان»

لقي عامل دليڤري مصرعه عقب إلقائه بنفسه من أعلى كوبري الجامعة دائرة قسم شرطة مصر القديمة.كانت البداية عندما ورد بلاغ من غرفة النجدة بوجود بلاغ قفذ شخص من أعلى كوبري الجامعة اتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة.وبانتقال رجال المباحث والفحص تم التقابل مع "كيرلس ا"٢٤ سنة، طالب، ومقيم إمبابة الجيزة وأفاد بمشاهدته شخص ألقى نفسه من أعلى كوبري الجامعة.وبالفحص تم العثور على السيارة رقم دق ٨٤٩٥ ماركة اسكودا كحلي اللون ملك زوجة المتوفى وتدعى "إيمان. م" ومتواجد بداخلها جواب مفاده بأن صاحبها سوف يقوم بالانتحار.وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد. ف" ٣٤ سنة عامل ديلفري ومقيم بولاق الدكرور الجيزة، وتبين في الجواب بوجود خلافات بينه وبين زوجته، وتم تسليم المبلغ والسيارة والخطاب للجهات لقسم الشرطة.تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.