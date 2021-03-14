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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: لجان لرصد مشاكل انطلاق الفصل الدراسي الثاني وحل المشاكل

الأحد 14/مارس/2021 - 01:33 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية في أول يوم للفصل الدراسي الثاني في 14 محافظة، والذي بدأ اليوم الأحد 24 مارس.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يوجد لجان متابعة في كل إدارة تعليمية للعمل على رصد المشاكل والعمل على حلها أولا بأول، مؤكدًا المصدر أن لجان المتابعة على مستوى الإدارات التعليمية تعمل على تجيهز تقرير بنسبة الضحور للعرض على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في نهاية اليوم.

وتبدأ الدراسة اليوم الأحد الموافق 14 مارس بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسي 2020- 2021، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الحضور في الفصل الدراسي الثاني اختياريا وليس إجباريا، مؤكدة أنه إذا كان يرغب ولي الأمر في عدم ذهاب أولاده فعليه كتابة إقرار بذلك.

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