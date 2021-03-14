رئيس البرلمان العربي: السيسي له دور كبير في الدفاع عن قضايا الأمة

قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير فى دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية.جاء ذلك خلال جلسة نقاشية وحوارية في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، بحضور وفود 35 دولة مشاركة في المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات، الذى انطلق أمس السبت ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وأضاف «العسومي»:«يجب علينا كعرب أن نتكاتف ونتحاور فيما بيننا»، مؤكدا أن البرلمان العربى سيعمل على استثمار توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات سواء على المستوى التشريعي أو بقية المستويات.