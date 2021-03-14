485 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 414 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و71 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 170252 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10942 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1622518 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11789 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 266 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 321 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 158197 حالة.