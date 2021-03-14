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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7593 إصابة جديدة و88 وفاة بكورونا في إيران

الأحد 14/مارس/2021 - 01:37 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الأحد تسجيل 7593 إصابة جديدة و88 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت لاري حسب ما ذكرته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 7593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و746 ألفا و953 شخصا، من بينهم 3831 شخصًا في حالة حرجة، في حين بلغ عدد الوفيات 61 ألفا و230 حالة، وتعافى أكثر من ١٫٤٩ مليون مريض".

وأضافت وزيرة الصحة الإيرانية أنه "حتى الآن تم إجراء ١١٫٧ مليون اختبار للكشف عن الحالات المصابة بالفيروس".

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