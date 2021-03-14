القبض على 5 إرهابيين فى بغداد والأنبار بالعراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القبض على 5 إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار، وسط وغرب البلاد.وقال اللواء يحيي رسول في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأحد - إن "جهاز مكافحة الإرهاب واصل عملياته المتميزة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت تشكيلات الجهاز عمليتين نوعيتين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكن من خلالها من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي ابو غريب الكرمة".وأشار إلى أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن أيضا من إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش في قضاء "هيت"، شمال الرمادي.ولفت إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.