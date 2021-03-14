رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سفير الإمارات بالقاهرة لـ«الدستور»: الشيخ زايد أوصانا بمصر وشعبها

الأحد 14/مارس/2021 - 01:26 م
محرر الدستور وسفير
محرر الدستور وسفير الإمارات بالقاهرة
كتب: عمرو رشدى
طباعة
قال الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، إن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاقة وطيدة ضاربة في أعماق التاريخ والجميع شاهد علي ذلك، ووصية الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت واضحة لكل أبناء الإمارات، حيث أوصانا قبل وفاته بمصر وشعبها، وقال يا أبناء الإمارات مصر هي الشقيقة الكبرى لكم والوقوف بجانبها فرض عليكم.

وتابع "الشامسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن مصر ذكرها رسول الكريم، وقال إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جنداَ كثيفًا، لذلك مصر فيها خير أجناد الأرض، الجيش المصرى هذا الجيش الذى لا يقهر، فلذلك رسالة القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي واضحة وهي نحن معكم دائمًا وأبدًا.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الصور

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية