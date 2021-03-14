سفير الإمارات بالقاهرة لـ«الدستور»: الشيخ زايد أوصانا بمصر وشعبها

قال الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، إن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاقة وطيدة ضاربة في أعماق التاريخ والجميع شاهد علي ذلك، ووصية الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت واضحة لكل أبناء الإمارات، حيث أوصانا قبل وفاته بمصر وشعبها، وقال يا أبناء الإمارات مصر هي الشقيقة الكبرى لكم والوقوف بجانبها فرض عليكم.وتابع "الشامسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن مصر ذكرها رسول الكريم، وقال إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جنداَ كثيفًا، لذلك مصر فيها خير أجناد الأرض، الجيش المصرى هذا الجيش الذى لا يقهر، فلذلك رسالة القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي واضحة وهي نحن معكم دائمًا وأبدًا.