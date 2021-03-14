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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

211 ألف جنيه لـ«وقفة رجالة» في آخر 24 ساعة

الأحد 14/مارس/2021 - 01:26 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
محمد قدري
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تراجعت إيرادات فيلم «وقفة رجالة»، قليلًا، أمس السبت، بعد الارتفاع الكبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه استمر في صدارة إيرادات شباك التذاكر منذ بداية عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وحصد الفيلم أمس السبت، إيرادات قدرت بـ211 ألف جنيه في مقدمة السباق، بينما لم تحصل باقي الأفلام على إيرادات مرضية على الإطلاق.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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