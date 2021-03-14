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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 عبر بوابة الثانوية العامة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:57 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 عبر بوابة الثانوية العامة .

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 عبر بوابة الثانوية العامة يوم 18 مارس الجاري، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة، لافتًا إلى أنه لا توجد أى روابط أخرى للحصول على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 عبر بوابة الثانوية العامة

أولًا: الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة 2021 الذي خصصته وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــا

ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.

ثالثا: كتابة كود الطالب.

رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.

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انطلقت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، ل 23 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية، فى 60 ألف مدرسة، بالمديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي من أبرزها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وقياس درجات حرارة الطلاب.

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.

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