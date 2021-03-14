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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 01:31 م
محمود حميدة وأحمد
محمود حميدة وأحمد الفيشاوي
دعاء عبد المقصود
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يواصل النجمان محمود حميدة وأحمد الفيشاوي تصوير دورهما في الفيلم السينمائي الجديد "ريتسا".

ونشر منتج الفيلم عددا من الصور من كواليس الفيلم في مشاهد تجمع بين حميدة والفيشاوي حيث يواصل المخرج تصوير العمل بشكل يومي لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خلال هذه الفترة.

الفيلم يتم تصويره في مراحل زمنية مختلفة، يعتمد بشكل كبير على الجرافيك وتتم الاستعانة بفريق متخصص في المؤثرات البصرية، ويقدم على أعلى مستوى من التكنولوجيا.

ويستمر تصوير الفيلم لمدة شهرين على أن يكون الفيلم جاهزا قبل عيد الفطر المقبل حيث من المقرر طرحه بموسم عيد الفطر السينمائي.

والفيلم يشارك فى بطولته بجانب أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصري ومي الغيطي ومريم الخشت وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف شركة الجذور للإنتاج الفنى، وإخراج أحمد يسرى.
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)
محمود حميدة وأحمد الفيشاوى فى كواليس «ريتسا» (صور)

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