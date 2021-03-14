«حماة وطن»: توافق على انتخاب «العوضي» رئيسًا لـ«دفاع النواب»

تجري لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال 3 أيام انتخابات داخلية لانتخاب رئيس جديد بعد خلو المقعد بوفاة الفريق كمال عامر، مطلع الشهر الجاري.كشف اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة وطن، أن هناك مشاورات مع حزب مستقبل وطن منذ أيام للاتفاق على اسم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بعد وفاة الفريق كمال عامر رئيس اللجنة وخلو مقعده، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا مشتركًا بأن يكون رئيس اللجنة الجديد من حماة وطن وهو اللواء أحمد العوضي وكيل اللجنة.وأشار "الغباشي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي لها وظروف خاصة لحساسيتها، فرئيسها هو من يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه يشترك مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في القرارات الحساسة والمهمة للدولة، لافتًا إلى أنه من المعروف ومحل التوافق هو أن يكون رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي من حزب حماة وطن.ووقف أعضاء مجلس النواب اليوم في مستهل الجلسة العامة دقيقة حداد على روح الفريق كمال عامر، وأعلن رئيس المجلس حنفي جبالي خلو مقعده، وهو ما يعني وفقًا لقانون مجلس النواب تصعيد المرشح الاحتياطي للقائمة التى كان مرشحًا عليها الفريق كمال عامر" من أجل مصر" وجاءت المرشحة الاحتياطية بالترتيب هى هبة الله العوضي.