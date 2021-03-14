البريد تستعد لبدء صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021

وتقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس على 3 أيام مراعاة لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد لصرف هذه المرتبات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري وتتضمن وزارات:الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول.



كما يتضمن صرف المرتبات يوم الثلاثاء 23 مارس الجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.



وتشمل الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها يوم 23 مارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.



وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، تتضمن وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.



كما سيتم يوم 24 مارس صرف المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





قبل رمضان 2021 | فضائل شهر شعبان مكتوب وفي اليوم الثالث الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.



كما ستصرف المرتبات يوم 25 مارس للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

وفي اليوم الثالث الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.كما ستصرف المرتبات يوم 25 مارس للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

تستعد الهيئة القومية للبريد للمشاركة في عملية صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ابتدأ من الثلاثاء 23 مارس وحتي الخميس 25 مارس الجاري من خلال ماكينات الصراف الالي التابعة للهيئة على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة بحسب توزيعة وزارة المالية.وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة أصحاب المرتبات والموظفين والعاملين بالهيئة سيتم تقسيم صرف مرتبات شهر مارس 2021 خلال منافذ هيئة البريد على ثلاثة شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة.وأضاف الهيئة ستقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتطهير وتعقيم المكاتب وعدم السماح بدخول أي شخص بدون لبس الكمامة والالتزام بتطبيق المسافات الآمنة التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية أصحاب المعاشات والمواطنين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.