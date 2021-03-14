اليونان: من الممكن فرض عقوبات أوروبية على تركيا في قمة مارس

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، اليوم الأحد، في بيان أصدرته الوزارة بالتزامن مع مرور أربعين عامًا على انضمام اليونان إلى الاتحاد، الاوروبي، إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا لا يمكن أن تستمر دون تغيير، بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة، ملمحًا إلى عقوبات من الممكن فرضها على أنقرة من خلال التقييم الشامل للعلاقات الأوروبية مع أنقرة في قمة مارس المقبلة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.وقال فارفيتسيوتيس: إن استفزاز تركيا لليونان وقبرص، وخطابها المتطرف ضد القوى الأوروبية الكبرى، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان داخل تركيا، وتورطها في جميع جبهات الحرب النشطة تقريبًا في المنطقة الأوسع، لا يضمن بأي حال مستقبل للأمن والتعاون مع أوروبا.وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن يتبنى الاتحاد استراتيجية جديدة تجاه تركيا»، مثل ضمان مصداقيتها وتعزيز قوتها الجيوسياسية.ولفت إلى أنه يجب على الاتحاد أن يوضح لتركيا أن تعمل وفقًا لسيادة القانون، وأنها إذا استمرت في إثارة التوترات، فسيتم معاقبتها، مؤكدًا أن العقوبات لا تزال مطروحة على الطاولة.