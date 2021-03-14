جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كاملًا ورعايةً متميزة لكافة أبنائها الطلاب بصفة عامة ولطلابها من ذوي الإعاقة علي نحو خاص، إلي جانب سعيها الدائم والمتواصل إلى تحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلاب لممارسة كافة الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية المتاحة في سهولة ويسر.وأوضح أن هذا هو الهدف الذي يسعي لتحقيقه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في العمل تعزيز جهود الجامعة في دعم هؤلاء الطلاب وتهيئة البيئة الجامعية لهم على نحو يلبى كافة احتياجاتهم ووبما يدعم انخراطهم الإيجابي مع أقرانهم علي نحو طبيعي.جاء ذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك برئاسة الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد حسين موسي مدير المركز ومدرس القانون بكلية الحقوق، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عبد الرحمن المدرس بكلية التمريض، والدكتورة دعاء محمد مصطفي المدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نورا مسك المدرس بكلية التربية النوعية، والأستاذ عز المنصوري مدير رعاية الشباب المركزية.وفي بداية الاجتماع صرّح الدكتور شحاتة غريب أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة تمهيدًا لانطلاق أنشطة المركز المتميزة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سبقه فترة إعداد وتنظيم هامة جدًا للتعرف علي أوجع رعاية الطلاب وكيفية تقديم الخدمات التعليمية لهم حسب نوع الإعاقة، موجهًا خالص الشكر لهيئة الأميديست ومؤسسة حلم علي تعاونهم المثمر وإسهاماتهم المتميزة في تأسيس المركز وتجهيزه.كما أضاف الدكتور شحاته غريب أن الاجتماع أسفر عن العديد من التوصيات الهامة من بينها الموافقة علي تنظيم ملتقي قمّي أول لجامعة أسيوط حول أهم المستجدات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية، وكذلك تصميم وتنفيذ دليل متكامل للخدمات الجامعية ولأنشطة المركز المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، إلي جانب الموافقة علي تقديم مقترح لمجلس الجامعة بشأن تنظيم دورة تدريبية متخصصة حول مفاهيم ذوي الإعاقة واعتبارها كشرط لتعيين السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إضافةً إلي دعم البنية التحتية لمباني الجامعة وتأهيلها لتتناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وانتقالاتهم داخل الحرم الجامعى وذلك بالتعاون مع إدارة الشئون الهندسية.وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمد حسين موسي ما تم إنجازه من أعمال المركز خلال الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية في ذلك وفي مقدمتها مواكبة المركز لكل ما هو جديد ومتطور في المراكز الجامعية العالمية لتقديم أفضل خدمة للطلاب، والتوسع في الخدمات المقدمة وعدم اقتصارها علي التعليم فقط لتشمل إلي جانب ذلك الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال، وكذلك المتابعة المستمرة لآخر تحديثات معمليّ الحاسب الآلي وتتزويدهم بنقاط للانترنت تمهيدًا لانطلاق سلسلة من الدورات المتخصصة للطلاب، إلي جانب سعي المركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون من منطقة التجنيد لتسهيل حصول الطلاب ذوي الإعاقة علي شهادة الإعفاء بدون أي معاناة بأي شكل من الأشكال.