رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

الأحد 14/مارس/2021 - 01:19 م
لدكتور طارق الجمال
لدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كاملًا ورعايةً متميزة لكافة أبنائها الطلاب بصفة عامة ولطلابها من ذوي الإعاقة علي نحو خاص، إلي جانب سعيها الدائم والمتواصل إلى تحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلاب لممارسة كافة الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية المتاحة في سهولة ويسر.

وأوضح أن هذا هو الهدف الذي يسعي لتحقيقه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في العمل تعزيز جهود الجامعة في دعم هؤلاء الطلاب وتهيئة البيئة الجامعية لهم على نحو يلبى كافة احتياجاتهم ووبما يدعم انخراطهم الإيجابي مع أقرانهم علي نحو طبيعي.

جاء ذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك برئاسة الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد حسين موسي مدير المركز ومدرس القانون بكلية الحقوق، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عبد الرحمن المدرس بكلية التمريض، والدكتورة دعاء محمد مصطفي المدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نورا مسك المدرس بكلية التربية النوعية، والأستاذ عز المنصوري مدير رعاية الشباب المركزية.

وفي بداية الاجتماع صرّح الدكتور شحاتة غريب أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة تمهيدًا لانطلاق أنشطة المركز المتميزة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سبقه فترة إعداد وتنظيم هامة جدًا للتعرف علي أوجع رعاية الطلاب وكيفية تقديم الخدمات التعليمية لهم حسب نوع الإعاقة، موجهًا خالص الشكر لهيئة الأميديست ومؤسسة حلم علي تعاونهم المثمر وإسهاماتهم المتميزة في تأسيس المركز وتجهيزه.

كما أضاف الدكتور شحاته غريب أن الاجتماع أسفر عن العديد من التوصيات الهامة من بينها الموافقة علي تنظيم ملتقي قمّي أول لجامعة أسيوط حول أهم المستجدات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية، وكذلك تصميم وتنفيذ دليل متكامل للخدمات الجامعية ولأنشطة المركز المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، إلي جانب الموافقة علي تقديم مقترح لمجلس الجامعة بشأن تنظيم دورة تدريبية متخصصة حول مفاهيم ذوي الإعاقة واعتبارها كشرط لتعيين السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إضافةً إلي دعم البنية التحتية لمباني الجامعة وتأهيلها لتتناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وانتقالاتهم داخل الحرم الجامعى وذلك بالتعاون مع إدارة الشئون الهندسية.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمد حسين موسي ما تم إنجازه من أعمال المركز خلال الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية في ذلك وفي مقدمتها مواكبة المركز لكل ما هو جديد ومتطور في المراكز الجامعية العالمية لتقديم أفضل خدمة للطلاب، والتوسع في الخدمات المقدمة وعدم اقتصارها علي التعليم فقط لتشمل إلي جانب ذلك الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال، وكذلك المتابعة المستمرة لآخر تحديثات معمليّ الحاسب الآلي وتتزويدهم بنقاط للانترنت تمهيدًا لانطلاق سلسلة من الدورات المتخصصة للطلاب، إلي جانب سعي المركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون من منطقة التجنيد لتسهيل حصول الطلاب ذوي الإعاقة علي شهادة الإعفاء بدون أي معاناة بأي شكل من الأشكال.
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

موضوعات متعلقة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إحالة حنين حسام للمحاكمة الجنائية العاجلة

الصور

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية