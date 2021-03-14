تشييع جثمان الدكتور محمد رفيق خليل بالإسكندرية (فيديو)

ودعت الإسكندرية، الدكتور والأديب محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، حيث وارى جثمانه الثرى منذ قليل، بداخل مقابر الأسرة بمدافن المنارة وسط الإسكندرية.وشيعت جنازة فقيد الإسكندرية، منذ قليل، بحضور محبيه من مثقفي الإسكندرية، وأطبائها، والعديد من الشخصيات العامة.وكان قد أعلن خالد رفيق؛ نجل الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صباح اليوم خبر وفاة والده، وذلك بعد صراع خلال الأيام الأخيرة مع المرض، مشيرًا إلى أنه مر بوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.وخيم الحزن على الوسط الثقافي بالإسكندرية، ونعت العديد من الصفحات العامة والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور محمد رفيق، حيث نعت نقابة الأطباء بالإسكندرية الفقيد أستاذ الجراحة بكلية طب الاسكندرية ونقيب أطباء الأسكندرية السابق، قائلة: «تغمده الله برحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان».كما نعى أتيليه الإسكندرية، الفقيد في بيان له اليوم، قائلًا: «انتقل إلي رحمة الله العالم ورجل الثقافة وأستاذ الجراحة والشاعر ورئيس أتيليه الإسكندرية والإنسان النبيل الأستاذ الدكتور محمد رفيق خليل، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته».والدكتور محمد رفيق خليل؛ هو أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة الإسكندرية، ونقيب أطباء الإسكندرية الأسبق، ورئيس مجلس أتيلية الإسكندرية، وهو شاعر وأديب، واحد أعمدة الثقافة المصرية.