«القاعدة» تُشكك في وفاة أيمن الظواهري بإصدار جديد

أعلنت مؤسسة «السحاب»، الذراع الإعلامية لتنظيم «القاعدة»، عن إصدار جديد لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، مما خلق حالة من التشكك حول وفاة الظواهري.وكانت مؤسسة «السحاب» قد أعلنت بعن إصدار جديد للظواهري حول أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار بعنوان «الروهينغا جرح الأمة كلها»، قائلة إنه سيصدر «قريبًا بإذن الله»، مع ترجمة باللغة الإنجليزية، حيث وبدا الظواهري في الإعلان وهو جالس أمام مكتبة ضخمة ويتحدث من خلال شاشة تلفزيونية محاطة من الجانبين بصور تلفزيونية من محطة البث البريطاني «بي بي سي» عن الاحتجاجات التي تعم ميانمار (بورما) في أعقاب الانقلاب.لكن بعد ساعات من الترقب، وزعت «السحاب» إصدار الظواهري وفيه يتحدث لقرابة 5 دقائق فقط عن معاناة الروهينجا، ولكن ضمن شريط فيديو يدوم 21 دقيقة، وسرعان ما تبيّن أن كلامه لا يدل على صدوره بعد الانقلاب في ميانمار، بعكس الإصدار نفسه الذي صدر بالتأكيد بعد ذلك، حسبما توضح مشاهده وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد.