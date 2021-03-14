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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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اليوجا تساعد في التخلص من الحموضة والانتفاخ

الأحد 14/مارس/2021 - 01:25 م
اليوجا
اليوجا
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أثبتت الأبحاث الحديثة أن ممارسة رياضة اليوجا بانتظام يضع مرضى الحموضة والانتفاخ على الطريق الصحيح نحو صحة جيدة وعمر مديد، متمتعين بلياقة بدنية عالية، فضلا عن زيادة القدرة على التحمل وتعزيز دفاعات وكفاءة الجهاز المناعي.

وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المطهوة والمقلية والوجبات السريعة تسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان، مثل "الحموضة، الانتفاخ، والغازات" نتيجة لزيادة إفراز الحمض في المعدة بواسطة الغدد المعدية، مما يؤدي لزيادة الشعور بالحرقان وآلام المعدة، فضلا عن حالات إمساك وفقدان للشهية.

ووفقا لمدرب اليوجا الشهير" أكشار"، فقد تم تصميم وضعيات لرياضة "اليوجا" لتحسين أداء ووظائف الأعضاء الداخلية، للحفاظ على الجسم خاليا من السموم.

وينصح المتخصصون بجعل ممارسة رياضة اليوجا روتينا ثابتا، لأنها وسيلة ممتازة لتخليص الجهاز الهضمي من تأثيرات الضغوط والتوترات التي يتعرض لها الإنسان.

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