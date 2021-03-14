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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحت إشراف وليد صلاح.. إطلاق أول منصة مصرية متخصصة في توظيف الصحفيين

الأحد 14/مارس/2021 - 01:15 م
الزميل وليد صلاح
الزميل وليد صلاح
محمد جعفر
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أعلن الزميل وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إطلاق أول منصة مصرية متخصصة في توظيف الصحفيين.

وقال صلاح: "في خطوة تهدف لتعريف الصحفيين المصريين بفرص العمل المتاحة في وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، وقعت بروتوكول تعاون مع منصة ميديا لانسر، وهي المنصة الأولى من نوعها في مصر لتدريب الصحفيين على استخدام التكنولوجيا في مجال الصحافة، والتي يتابع صفحتها الرسمية على فيسبوك أكثر من 8 آلاف صحفيةصحفي مصري".

ويتولى بموجب البرتوكول "صلاح" الإشراف على إنشاء أول منصة مصرية متخصصة في مساعدة الصحفيين المصريين على إيجاد فرص عمل سواء في وسائل الإعلام المصرية أو العربية أو العالمية، في مجال الكتابة الصحفية والتصوير والسوشيل ميديا.

المنصة هي مشروع خاص غير هادف للربح هدفه تعريف الصحفيين بفرص العمل الحقيقية والتي تتناسب مع خبراتهم.

وقال وليد صلاح، إن المنصة تهدف كذلك لتقديم مقالات علمية عن الطريقة السليمة لكتابة سيرة ذاتية صحفية محترفة، وكيفية صياغة الأفكار الصحفية قبل إرسالها لوسائل الإعلام لضمان الموافقة عليها، إضافة إلى فهم أوسع لمجال العمل عن بعد أو العمل من المنزل.

وأكد وليد صلاح إن العمل على تنفيذ المنصة بدأ بالفعل، ومن المتوقع اطلاقها رسميًا عبر مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين المصريين يعلن عن موعده في يونيو من العام الجاري.

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