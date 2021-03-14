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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمود صبري: الحريات والخدمات شقي برنامج الانتخابي لـ«الصحفيين»

الأحد 14/مارس/2021 - 01:15 م
الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود صبري،
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قال الكاتب الصحفي محمود صبري، إن التحديات الوجودية الحالية التي تواجهها مهنة الصحافة هي السبب الرئيسي الذي دفعه للترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات المزمع عقدها 19 مارس الجاري.

وأضاف صبري، خلال زيارته لمقر مؤسسة "الدستور" ضمن جولاته الانتخابية، أنه راعى خلال وضع برنامجه الموازنة بين شقي الخدمات والحريات، مشيرا إلى أن أول الملفات التي سيبدأ العمل عليه فور انتخابه ستكون متعلقة بتحسين مشروع العلاج بجانب بحث قضايا الزملاء المتعطلين عن العمل.

وتابع، أنه بحكم عمله وتخصصه في الملف الرياضي خلال السنوات الماضية، سيسعى لحل المشاكل التي واجهها الأعضاء سواء بالمنع من تغطية الأحداث الرياضية أو تعليق عضويتهم بالنوادي المشتركين بها، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الارتقاء بملف التدريب بما يساهم في إضافة موارد جديدة للنقابة بجانب رفع كفاءة مستوى وقدرات الصحفيين.

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