رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى سيادة مصر على طابا

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن.وجاءت نص التهنئة كالتالي: "أنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم بأسمى وباسم نواب شعب مصر ‏خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، ‏وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد".‏وتابعت: "لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية ‏لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم ‏قدمت للوطن أغلى ما تملك".‏