مطروح تستعد لافتتاح المديرية المالية بعد تطوير المبنى (فيديو)

تستعد محافظة مطروح لافتتاح مبني المديرية المالية بعد رفع كفاءة وتطوير المبني القائم وإنشاء مبنى وحدة التدريب الداخلي للمديرية المالية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية نائبا عن وزير المالية وأيمن العريان المراقب المالي لجامعة مطروح والفرع المالي للمنطقة الغربية.وامتلأت الشوارع المقابلة للمديرية المالية بمطروح بأعلام مصر وصور رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية احتفالا بافتتاح المديرية المالية.