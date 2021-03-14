رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 25 كيلو من مخدر البانجو

الأحد 14/مارس/2021 - 01:17 م
المخدرات
المخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة مخدرات شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 25 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجه بدائرة مركز بلقاس.

البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات عن قيام عاطل، مقيم ببلقاس، وآخرين مقيمن بمركز بيلا محافظة كفرالشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة مخدر البانجو، داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، وتم عمل كمين لهم بدائرة مركز شرطة بلقاس، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 25 كيلوجراما، ودراجة بخارية ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المتهمين وعلى المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

إحالة حنين حسام للمحاكمة الجنائية العاجلة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية