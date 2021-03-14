ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة مخدرات شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 25 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجه بدائرة مركز بلقاس.البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات عن قيام عاطل، مقيم ببلقاس، وآخرين مقيمن بمركز بيلا محافظة كفرالشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة مخدر البانجو، داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، وتم عمل كمين لهم بدائرة مركز شرطة بلقاس، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 25 كيلوجراما، ودراجة بخارية ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المتهمين وعلى المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.